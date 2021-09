Felipe Dylon vive affair com fã 18 anos após conhecê-la

Felipe Dylon engatou um novo romance e até já foi clicado acompanhado do affair durante o fim de semana, pela orla do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Glamour, trata-se de Mayra Wenzel.

Segundo a publicação, a moça é empresária do ramo de acessórios e tem 31 anos. Ela, inclusive, era apaixonada pelo cantor na época que era adolescente.

Mayra mora em São Paulo e tem vivido uma rotina na ponte-aérea para manter o romance com Dylon. Na época que era fã do músico, a moça costumava acompanhar seus passos em programas de rádio e TV.

Ainda de acordo com a publicação, Mayra e Felipe passaram a ter uma aproximação maior durante a pandemia do coronavírus e, após se vacinarem, decidiram dar uma chance ao amor.

Dylon está com 33 anos e surpreendeu seus seguidores do Instagram recentemente ao anunciar que dará aulas de violão e de guitarra, numa escola de música que tem em conjunto com a mãe, Maria Lúcia Prioli, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

As aulas de Felipe são on-line, podendo ser feitas individualmente ou em grupo, divididas em nível iniciante e intermediário. As sessões valem preços entre R$ 60 à R$ 300. O novo professor se mostrou animado com a novidade: “Galera tô muito feliz. Vou começar a dar oficinas de guitarra e violão. Isso me deixa muito satisfeito, pois vou poder ensinar muita coisa legal”.

Em mais outro post, no seu perfil do Instagram, o famoso descreveu como será esse curso realizado à distância e o que seus alunos vão poder aprender e vivenciar:

“Abrimos a novidade da aula de voz onde o aluno vai cantar junto comigo. Não são aulas de técnica vocal, mas são aulas onde vou ensinar uns vocalises para aquecimento vocal e afinação e depois juntos vamos escolher as músicas que os alunos gostam de cantar. Cantar na tonalidade que fique confortável para cada aluno e assim faremos duetos”.

“Acho que vou me inscrever”, declarou uma seguidora de Felipe Dylon, interessada nas aulas. Um artista parabenizou o colega pelo projeto: “O talento, quando compartilhado, se expande ainda mais! Muito sucesso nesse novo projeto, querido”. Um terceiro fã o elogiou: “Show de bola Felipão. Você é fera demais”.