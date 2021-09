Felipe Neto diz ter sido uma “criança viada” e é massacrado na web

Felipe Neto utilizou seu perfil no Instagram para publicar uma foto dele criança. Na imagem, aparece segurando uma bola de futebol e vestido com um uniforme do Botafogo, pelo qual é declaradamente apaixonado.

Na legenda, contudo, o famoso disse que “era a criança mais viada que já existiu”. O comentário foi suficiente para uma verdadeira enxurrada de críticas direcionadas ao YouTuber. Os seguidores, aliás, fizeram questão de evidenciar que Felipe Neto é um homem heterossexual, e não vivenciou as situações de preconceitos em decorrência de sua orientação sexual — ao contrário do que as pessoas LGBTQIA+ vivenciam desde a infância. O ex-participante do MasterChef Profissionais, André Rochadel, rebateu Felipe Neto e afirmou que o youtuber “não era” uma “criança viada”. “Não, não era”, disse ele em poucas palavras. Leia mais em IG, clique AQUI!