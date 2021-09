Fies 2021: encerra nesta sexta-feira o prazo de convocação da lista de espera

Encerra nesta sexta-feira (17) o prazo de convocação dos candidatos na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2021.

Conforme as regras do programa, os inscritos devem acompanhar a convocação pelo site do programa. Caso convocado, o canditado terá o prazo de três dias úteis para preencher as informações necessárias na própria página do Fies.

Aquele que não cumprir o prazo para preenchimento dos dados perde automaticamente a chance de financiamento.