“Meu pai estava no melhor momento da vida. Ele estava me lançando, passando bastão, queria que as pessoas me conhecessem como artista. Ele estava há alguns meses sem usar drogas. Ele nunca tinha falado disso porque queria esperar minha irmã crescer. Mas logo que contou, aconteceu tudo isso (AVC do pai)”, contou o cantor ao Cara a Tapa, do canal do Youtube de Rica Perrone.