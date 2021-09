Fim do 1º turno do Brasileirão: veja chances de título e rebaixamento

Terminou a primeira metade do Brasileirão 2021 e já é possível projetar as chances de cada time de erguer a taça de campeão ao final do campeonato, de conquistar uma vaga na Libertadores, na Copa Sul-Americana e de ser rebaixado para a Série B.

Porém, apesar do primeiro turno ter acabado na teoria, na prática, apenas nove clubes já disputaram as 19 rodadas iniciais. Entre os outros 11 times, o Flamengo é o que tem menos jogos, restando três para igualar aos demais: contra o Grêmio (2ª rodada), Athletico-PR (4ª rodada) e Atlético-GO (19ª rodada).

Com essas ressalvas e os pontos somados por cada clube até então, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), calculou as probabilidades mais importantes para o restante do campeonato.

Segundo o departamento, o Atlético-MG, líder do Brasileirão, é o único livre da queda para a Série B. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Red Bull Bragantino tem chances praticamente nulas, mas não como o Galo.

O Alvinegro de Minas já tem mais de 50% de chances de conquistar a taça ao fim das 38 rodadas, seguido pelo Flamengo com 18,1% e o Palmeiras, que tem 15,6%.

Uma das principais surpresas é o Cuiabá, estreante na Série A nesta temporada. O Dourado conseguiu terminar o primeiro turno em 12º, aparecendo com quase 13% de probabilidade de estar na Libertadores, 48,3% de ter vaga na Sul-Americana e apenas 10,3% de chances de voltar à Segundona.

Focando na parte debaixo da tabela, o Grêmio ocupa uma posição incomum, o 19º lugar. O time comandado por Felipão aparece com mais de 50% de probabilidade de ser rebaixado e menos de 3% de chance de conquistar um lugar na Libertadores de 2022, além de já não ser cotado ao título.

Veja como estão as probabilidades do seu time para o restante do campeonato:

Campeão

Atlético-MG: 54,1%

Flamengo: 18,1%

Palmeiras: 15,6%

Fortaleza: 5,3%

Red Bull Bragantino: 4,7%

Classificação para a Libertadores

Atlético-MG: 98,9%

Palmeiras: 89,2%

Flamengo: 87,5%

Fortaleza: 76,1%

Red Bull Bragantino: 72,3%

Corinthians: 39,8%

Atlético-GO: 26,1%

Athletico-PR: 19,7%

Ceará: 15,3%

Fluminense e São Paulo: 13,8%

Cuiabá: 12,6%

Internacional: 12,5%

Juventude: 7,1%

Santos: 5%

Bahia: 4,4%

América-MG: 3%

Grêmio: 2,3%

Classificação para a Copa Sul-Americana

Atlético-GO: 50,7%

Corinthians: 48,4%

Ceará: 48,3%

Cuiabá: 47,5%

Athletico-PR: 46,9%

Fluminense: 46,8%

Internacional: 45,6%

São Paulo: 45,4%

Juventude: 39,7%

Santos: 32,3%

Bahia: 27,6%

Red Bull Bragantino: 25,4%

América-MG: 22,6%

Fortaleza: 22,3%

Grêmio: 17,1%

Flamengo: 11,5%

Sport e Palmeiras: 10,3%

Atlético-MG: 1,1%

Chapecoense: 0,15%

Rebaixamento

Chapecoense: 98,6%

Sport: 63,2%

Grêmio: 51,8%

América-MG: 41,2%

Bahia: 33,1%

Santos: 25,8%

Juventude: 17,2%

São Paulo: 12,2%

Internacional: 11,8%

Fluminense: 10,5%

Cuiabá: 10,3%

Athletico-PR: 9,1%

Ceará: 9%

Atlético-GO: 4,5%

Corinthians: 1,5%