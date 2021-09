Flávia Alessandra revela dificuldade nas cenas quentes com Antonio Fagundes em novela

Flávia Alessandra respondeu a perguntas de seguidores no Instagram sobre Alzira, sua personagem em “Duas caras”, novela que acaba de chegar ao Globoplay. Ela revelou que tinha dificuldade na hora de gravar cenas quentes com Antonio Fagundes, que viveu Juvenal Antena na trama de 2007 de Aguinaldo Silva:

– Alzirão se envolveu depois com Fafá. Fagundes é uma referência na nossa dramaturgia. E aí, gente, eu tinha cena sensual. Confesso que era um desafio muito grande para mim ter cena sensual com o Fagundes. Numa das sequências, em que ela dança, numa coisa private, só para ele, eu escorreguei. Me segurei. E ele me olhou como se dissesse: “Vai, confia”. Deu certo. A gente não parou. A cena foi ao ar. Tem um pedaço em que estou escorregando que só eu sei.

Ela conta que até hoje sofre por conta de uma lesão que teve na época devido às sequências no pole dance:

– Eu me machuquei várias vezes, mas eu lesionei mesmo foi o meu ombro, porque era muito esforço repetitivo, pouco tempo que eu tinha para aprender. Até hoje tenho meu ombro direito mal por causa de Alzirão.