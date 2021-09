Fortuna de família de Xandinho Negrão, ex de Marina, é de R$ 4,7 bilhões

Marina Ruy Barbosa se separou de Xandinho Negrão no começo deste ano e, além do marido, deixou para trás uma das maiores fortunas do Brasil. Segundo a revista Forbes, a família do empresário e automobilista é uma das mais ricas, com um patrimônio avaliado em R$ 4,7 bilhões.

Xandy Negrão, o pai de Xandinho, é quem comanda essa fortuna. A grana da família é proveniente de diferentes negócios, como indústrias e agronegócio. A origem de tanta riqueza é o laboratório Medley, que chegou a ser o maior fabricante de medicamentos genéricos do Brasil e foi vendido para a empresa francesa Sanofi em 2009.