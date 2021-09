Gabriela Pugliesi ironiza desabafo de Erasmo em ‘A Fazenda 13’: “Quase chorei”

“É sobre isso e não está tudo bem”. O meme serve perfeitamente para as tretas que envolvem Erasmo Viana e a ex-mulher Gabriela Pugliesi. Nesta quinta-feira (16), em “A Fazenda 13”, o muso fitness fez um desabafo, e Pugliesi debochou através das redes sociais.

Erasmo contou aos colegas de reality que, ao se separar de Pugliesi, ela se mudou para Barra Grande, na Bahia, e agora ele não pode visitar o cachorro que era do casal. “Pegou e levou o cachorro lá para a casa do car*lh* e eu não tenho nem como visitar. Levou para Barra Grande, onde ela está ficando com o maluco lá. Não tenho nem como ver”, desabafou.