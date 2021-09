Galvão Bueno faz o que Globo não fez e manda recado para Faustão ao vivo; vídeo

Fausto Silva saiu da Globo em junho, depois de mais de 30 anos de serviços prestados à emissora. Faustão levaria seu programa até o fim do ano, mas a Globo resolveu adiantar a saída do apresentador e fixou Tiago Leifert na função.

A partir do próximo domingo (5), o Domingão será apresentado por Luciano Huck. A Globo promoveu a mudança do marido de Angélica do sábado para o domingo e contratou Marcos Mion, ex-Record TV, para comandar o Caldeirão. Huck ficou mais de 20 anos aos sábados.

Durante transmissão do jogo da seleção brasileira contra o Chile, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Galvão Bueno falou sobre as mudanças na grade da Globo e aproveitou o momento para mandar um recado para Faustão. Para muitos, Galvão fez o que a Globo não fez.

Galvão manda beijo pra faustão pic.twitter.com/cLgu26WL5V — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) September 3, 2021

Galvão Bueno fala sobre Fausto Silva

Galvão Bueno anunciou durante o jogo da seleção brasileira que o Caldeirão será comandado por Marcos Mion. O narrador também informou aos telespectadores que no domingo o Domingão com Huck vai ao ar logo depois de Brasil x Argentina.

Galvão aproveitou o momento e disse que Huck, a quem chamou de amigo, vai sentir uma tremedeira na perna no primeiro domingão. Em seguida, o narrador falou de Faustão. “Uma pessoa tão querida por todos nós. Faustão, um grande abraço pra você”, disse Galvão.

O Galvão mandou um beijo pro Faustão, ídolo d+ — João Pedro📰🎗️ (@Joao_praca06) September 3, 2021

Faustão se prepara para comandar o seu programa, que deve ser diário, na Band. A estreia deve acontecer em janeiro. Faustão retorna à emissora que o lançou nos anos 1980. Quadros de sucesso como a Pizza do Faustão devem voltar ao ar.