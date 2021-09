Gil fala sobre promessa emocionante feita para a mãe: “Hoje eu consegui”

Convidado no programa da Ana Maria Braga, Gil do Vigor lembrou dos tempos difíceis que viveu com a mãe, dona Jacira, e da promessa feita para ela após serem retirados de uma casa alugada. O ex-BBB nunca desistiu e sempre acreditou que era possível ter uma vida com maior qualidade.

“Uma vez, o dono da casa, morava em cima e a gente embaixo. Ele cortou a energia e disse que era para a gente sair de casa, fomos jogados no meio da rua. Mainha começou a chorar. Vi ela passar tanta coisa e disse que ela não merecia e que um dia daria o mundo todinho para ela”, conta.

