Globo se posiciona contra acusação feita por Bil Araújo em A Fazenda 2021

A Globo decidiu desmentir uma fala de Bil Araújo sobre o No Limite. O ex-BBB, que também esteve no reality de sobrevivência, falou em A Fazenda 2021, na última quarta-feira (15), que foi orientado a desistir do programa de André Marques pois foi diagnosticado com uma severa infecção urinária.

“Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado. Se eles tivessem mostrado tudo… Só que a galera não sabe”, disparou o modelo, que deu a entender que foi orientado a deixar a produção.

A comunicação da Globo, porém, se posicionou sobre o assunto nesta quinta-feira (16). “Não houve orientação alguma sobre qualquer decisão na competição, tampouco qualquer proibição de falar sobre o assunto”, declarou, em nota enviada a Leo Dias.

Nos primeiros dias em A Fazenda, além de tentar justificar a sua saída de No Limite, Bil Araújo também arranjou tempo para falar sobre o polêmico romance com Karol Conká durante o BBB 2021.

As pessoas que fizeram maldade comigo eu não desejo mal para elas. Nem para a outra lá. Desejo Deus no coração”, declarou o ex-BBB.

Em rebate às declarações, a rapper repostou o vídeo em suas redes com um emoji de risadas. Depois que a cantora deixou o reality da Globo, o modelo se recusou a participar do documentário A Vida Depois do Tompo, estrelado pela famosa e produzido pela Globoplay.

Cabe lembrar que Arcrebiano foi apresentado com muito deboche e ironias como um dos participantes confirmados em A Fazenda 2021, na semana passada.

Na ocasião, a apresentadora Ticiane Pinheiro tentou fazer um suspense antes de revelar de quem se tratava e, entre as pistas fornecidas pelo próprio famoso, ele “viveu no limite”.

Imediatamente, os jornalistas que estavam no local captaram a referência e chutaram seu nome, afirmando que ele era um dos participantes do reality No Limite deste ano na Globo.

Para se apresentar, ele seria obrigado a usar suas participações nos dois realities da concorrência, já que ele ficou conhecido nacionalmente há poucos meses, após entrar no BBB.