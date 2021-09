Gretchen abre sua casa, mostra lago de peixes que tem na sala e item inusitado da decoração

Gretchen abriu as portas de sua casa para mostrar o seu cantinho preferido no seu lar doce lar: a sua sala de estar! Além de ser um espaço acolhedor e o lugar ideal para um bate papo relaxante, é lá que a cantora mantém o seu lago de peixes e também itens que guarda com carinho, como o seu livro e até mesmo um porta-retrato com seus memes mais famosos! No É de Casa, ela contou mais curiosidades sobre o ambiente ao lado do seu marido, o músico Esdras de Souza. Assista!

“Dentro da nossa sala, existe um laguinho com os nossos peixinhos. Nós temos pedras, temos imagens holísticas que a gente gosta, tem um cantinho todo iluminado de verde… As coisas que a gente mais gosta daqui são o meu porta-retrato de memes, o meu livro e a imagem de um saxofonista, porque o meu marido é saxofonista”, detalhou.

