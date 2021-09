Gretchen posta foto de seu primeiro ensaio profissional feito aos 18 anos: “linda e meiga”

Gretchen, de 62 anos, aproveitou a onda de nostalgia que toma conta do Instagram todas as quintas-feiras para compartilhar com os fãs sua primeira foto profissional, feita 44 anos atrás.

Na rede social, a Rainha do Rebolado compartilhou o clique e comentou: “Um #tbt lindo e meigo. Eu com 18 anos. Minha primeira foto profissional, capa do disco Dance With Me. Que fofa…”, escreveu.

Ao verem a recordação, muita gente comentou e elogiou Gretchen: “Rainha desde sempre. Te admiro, mulher”, comentou a apresentadora Márcia Goldschmidt. “A cara de Thammy. Sua família é toda maravilhosa”, opinou uma fã. “Continua muito linda”, elogiou um admirador.

O compacto Dance With Me foi lançado em 1979 e vendeu mais de 150 mil cópias. O disco também trazia a faixa Love Me More. A foto compartilhada por Gretchen estampou a parte de trás do compacto (veja abaixo).