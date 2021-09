Gretchen rasga elogios para o marido e dá dicas para “casamento perfeito”

Gretchen tem um histórico de relacionamentos que fez ela virar assunto, mas agora está sólida no casamento com Esdras de Souza, que completa 1 ano na quinta-feira (30). A famosa rasgou elogios para o marido, além de dar dicas para um relacionamento perfeito.

A cantora atualmente está morando em Belém (PA) e resolveu celebrar a data especial na Ilha de Marajó (PA), o local onde já tinham passado a lua de mel. Em entrevista à Quem, ela exaltou a sua felicidade enquanto comprometida:

“Toda vez que a gente posta algum momento nosso juntos, as pessoas dizem: ‘Ai, que relacionamento fake. Ninguém é feliz desse jeito’. Eu posso te dizer que nunca vivi uma vida como a que estou vivendo com o Esdras. Nunca fui tão feliz, tão eu, tão leve, tão plena. Quem me conhece sabe”.

Gretchen contou que o músico resgatou a sua versão de quando tinha 18 anos e revelou que ele o apoia no que decidir, sem críticas ou censuras:

“Aquela menina que não liga para críticas. Ele não se preocupa se eu vou estar com um biquíni de fita ou um mais comportado. O Esdras não me proíbe de nada e não pensa nada contrário do jeito que eu penso e sou. E isso me fez resgatar minha identidade. E descobri que esse é o verdadeiro relacionamento. Você não precisa se anular para agradar o outro. Não tem ciúmes exagerados, nem nada, porque nós confiamos muito e respeitamos um ao outro”.

Por fim, a mulher de Esdras de Souza foi perguntada se existe um casamento perfeito e, embora tenha negado que isso exista, Gretchen deu dicas aos fãs sobre como turbinar o amor:

“Acho que a gente tem sempre que inovar, trazer alguma coisa diferente. Nunca deixar de namorar, sair para jantar, se arrumar um para o outro. Não é só para ele, mas para mim também, para eu me sentir bem, segura. Toda vez que vou fazer a manutenção do cabelo, ele sabe que vai receber uma mulher diferente. É sempre uma surpresa diferente. Ele também se cuida muito”.

Confira: