Helô Pinheiro tem tratamento de câncer adiado e motivo é esclarecido

Helô Pinheiro, de 76 anos, revelou recentemente que foi diagnosticada com um câncer na tireoide, realizando uma cirurgia em julho deste ano para retirada do tumor. A ex-modelo, eterna Garota de Ipanema, também afirmou que voltará a fazer seu tratamento contra a doença, após um pequeno atraso no início do processo por falta de insumos.

Durante um entrevista para a revista Quem, Helô Pinheiro contou detalhes sobre a luta contra a doença e revelou o motivo do atraso de seu tratamento no IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclear). A ex-modelo afirmou que a sua iodoterapia deveria ter começado no dia 13 de setembro, mas acabou sendo informada pelo médico Dr Wilson Ichiki que o instituto estava sem insumo.