Homem morre após acidente de trânsito na AC-405 em Cruzeiro do Sul

Na tarde do último domingo (26), um acidente foi registrado na estrada AC-405, em Cruzeiro do Sul. O homem identificado como Angelino Silva, de 32 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Juruá, mas veio a óbito na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo informações de populares, o ajudante de pedreiro estava sozinho em sua moto na hora do acidente. Ele se desequilibrou na estrada cheia de buracos e sem sinalização, bateu no meio fio e caiu de um barranco de aproximadamente 1,5 de altura. Não há informações se a vítima estava embriagada.