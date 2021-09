Huck volta ao Caldeirão e Globo decreta fim do Domingão

Por essa Luciano Huck não esperava: no último domingo (19), o apresentador voltou no tempo ao acreditar que estava no comando do “Caldeirão”, seu antigo programa que agora está sendo apresentado por Marcos Mion.

O motivo? Logo na abertura da última edição do “Domingão”, Huck saldou a família “Caldeirão”, tendo um breve retorno à sua antiga atração. Porém, ele percebeu a gafe e consertou tudo ao vivo.

“Família Caldeirão. Opa, perdão. Falei que ia errar toda semana, falei para vocês que ia errar toda semana. Primeiro erro, vamos lá! Não tem jeito, é o hábito. Vou me acostumar, tá?”, disse o marido de Angélica expondo o desfecho de seu erro. No entanto o erro não teria agradado a emissora dos Marinhos.

E tal retorno às suas épocas de Caldeirão não é de se estranhar. Luciano reinou aos sábados por nada mais nada menos que duas décadas. Ele assumiu o “Domingão” há exatas três semanas e, provavelmente, esse tipo de erro voltará a acontecer.

Porém, para a tristeza do apresentador, seu programa dominical está a cada dia despencando no Ibope. E a Globo já pensa em acabar com o Domingão. No último domingo, por exemplo, Luciano Huck perdeu 2 pontos de média no Ibope. Enquanto na semana anterior ele brilhou com 18.5, nessa, ele fracassou com 16,3. O Fantástico trouxe o maior número à emissora carioca ao atingir 18,5.