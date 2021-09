Hulk leva web à loucura após engravidar sobrinha da ex-mulher: ‘Imagina o filho fazendo a árvore genealógica na escola’

O jogador Hulk ‘quebrou a internet’ após anunciar que Camila Sousa, sua esposa, está grávida. Isso porque a atual do atleta é sobrinha de Iran Ângelo, ex-mulher do atacante do Atlético-MG. Com isso, o bebê terá um parentesco confuso com os familiares.

Hulk tem três filhos: Ian, Tiago e a caçula Alice – frutos do relacionamento com Iran. Eles serão, ao mesmo tempo, meios-irmãos e primos de segundo grau da criança que está para nascer. Já Ângelo terá o status de tia-avó do bebê de Camila.

Os internautas, é claro, não deixaram a piada passar e brincaram com a situação digna de ‘Casos de Família’. “Imagina o filho do Hulk fazendo a árvore genealógica da família na escola”, escreveu uma usuária do Twitter.

Vale lembrar que o fim do casamento do jogador do Atlético-MG com Iran Ângelo foi conturbado, com acusações de ambas as partes. O esportista ainda admitiu ter traído a ex, mas nunca com Camila.