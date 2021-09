Ilha Record: Pyong Lee e Any Borges são os finalistas

A Ilha Record “pegou fogo” nesta noite decisiva de segunda-feira (06). Em clima de fim de programa, os exploradores competiram na Prova Final que levaria dois participantes direto para a grande final da atração da Record TV. Sendo assim, Pyong Lee e Any Borges levaram a melhor e um dos dois está perto de levar o prêmio em dinheiro para casa.

No programa, a disputa aconteceu entre Valesca, Laura, Dinei, Pyong Lee e Any Borges. Os seis participantes que chegaram até essa etapa precisaram realizar a Prova Final. A disputa de resistência e equilíbrio precisava que os jogadores ficassem em estruturas flutuantes, no mar. Seriam eliminados os dois últimos a caírem na água ou se por acaso se apoiassem.

Na competição que durou 45 minutos, Dinei foi o primeiro a perder a chance de ir para a final da Ilha Record. Ele havia machucado o braço na semana passada. Na sequência, Valesca também foi eliminada. Pouco tempo depois, foi a vez de Laura de sair da disputa, a última a ser eliminada.

Ainda no episódio que antecipa a final do programa, Nadja Pessoa e Lucas Selfie tiveram um atrito que gerou vários burburinhos dentro do Exílio. A ex-A Fazenda acusou o apresentador de violência psicológica depois que ele bateu na porta enquanto ela estava no banheiro e abriu, deixando a famosa “aterrorizada”, como ela mesma definiu.

Quando acontece a final da Ilha Record?

A primeira temporada da Ilha Record acontece nesta quinta-feira (09), logo após “Quando Chama o Coração”. O programa apresentado por Sabrina Sato promete grandes emoções para seu encerramento e deve começar às 22:45, conforme a grade de programação da emissora de Edir Macedo.

Diferente de outros realitys, A Ilha Record terá dois vencedores. Um deles, Any ou Pyong, vão competir ao vivo para ver quem leva o valor de R$500 mil. Enquanto, o segundo lugar levará metade dessa quantia, ou seja, R$250 mil. Mas desta vez, o público de casa é que escolherá o campeão entre os 13 competidores, incluindo os exilados.

Conforme foi explicado, as votações para o segundo lugar já estão rolando. Os fãs do reality podem votar no seu favorito no site R7.com, que é aberto para o público. As duas finais acontecerão no mesmo dia, porém os finalistas disputarão o prêmio máximo com uma prova que ainda não foi divulgada sobre como será.

A ideia da emissora é incluir o público na escolha final do programa. Ou seja, mesmo que o favorito do público não esteja na final (Any e Pyong), ao menos os fãs do programa poderão ter autonomia para votar e escolher entre os demais que não foram para a final para ficarem com o menor valor do prêmio.