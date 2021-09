Inês Brasil “invade” A Fazenda 13 e é removida à força por seguranças

Durante a pré-estreia do programa — que aliás revelou nomes como os de MC Gui e Tiago Pirilo no elenco— exibiram um esquete em que Inês Brasil aparece. Nele, ela é convidada para conhecer a sede do reality show, no interior de São Paulo.

Com seu jeito animado, aliás, ela consegue entrar na fazenda e interagir com os animais, mas termina sendo perseguida por um segurança e expulsa do local. Inês chega a se jogar no chão, mas é carregada pelo segurança.

A brincadeira, contudo, fez com que o nome de Inês Brasil fosse aos trending topics do Twitter. Muita gente, aliás, acreditou mesmo que a famosa iria fazer parte do elenco do reality da Record nesse ano.

