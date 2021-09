Internautas acusam irmã de Whindersson Nunes de plagiar Luísa Sonza

A jovem está sendo acusada pelos internautas de plagiar a canção Penhasco de Luísa Sonza, feita para seu irmão. A música de Luísa é um dos sucessos do novo álbum da cantora intitulado Doce 22 e atingiu o topo nas plataformas de música no país.

Muitos internautas comentaram a grande semelhança entre Melhor Assim e Penhasco, acusando a irmã de Whindersson de plagiar a canção. Um dos comentários fala sobre a ousadia da Hagda de fazer uma “cópia descarada” de Penhasco e afirma: “Quero nem ver o tanto de hate que vai receber”.

Já um outro comentário não achou que a música chega uma cópia de Penhasco, mas sim uma resposta direta para a canção feita para Whindersson. Além da semelhança das músicas, o fato de Maria Lina participar do clipe da canção de Hagda foi lembrado pelos internautas, que consideraram uma provocação para Luísa Sonza.

Hadga Kerolayne se pronuncia sobre as críticas

A irmã de Whindersson Nunes utilizou seu Instagram para se pronunciar sobre as críticas recebidas, mas não falou se a canção seria uma resposta para ex-cunhada. Hagda apenas contou que acordou com várias ligações e mensagens sobre o assunto, questionando o que estaria acontecendo de tão importante e que não estava entendo.

No entanto, ironizou a polêmica ao lembrar uma fala da cantora Melody e afirmou que: “fale bem, ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho culpa se você não é feliz”. As polêmicas ainda parecem estar longe de acabar e o lançamento do clipe nessa sexta-feira (17) deve alimentar o assunto.