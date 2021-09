Jade Picon assiste jogo de Neymar em Paris e reforça rumor de affair

Parece que Jade Picon não se importou com os rumores de que teria ficado com Neymar. A influenciadora digital embarcou para Paris e surgiu na arquibancada assistindo a uma partida do time do jogador, PSG, contra o Manchester City pela Champions.

Nas redes sociais, a loira tratou ainda de compartilhar um clique do campo. Em outro registro, divulgado pelo irmão Leo Picon, Jade aparece ao lado do amigo de Neymar, Jota Amancio, além do atual marido de Carol Dantas – mãe de Davi Luca, filho do atleta -, Vini Martinez.

As imagens repercutiram nas redes sociais e renderam todo tipo de comentário dos internautas. “Quando acho que o menino Ney vai namorar, ele fica com outra“, disse uma. “Mas e a Bruna Biancardi? Que confusão“, questionou outra, citando o suposto affair de Neymar. “João Guilherme curtiu o post“, brincou um terceiro, se referindo ao ex de Jade.

João, vale lembrar, se envolveu em uma verdadeira polêmica recentemente com sua ex-namorada Jade. Segundo informou o perfil de fofocas Gossip do Dia, no Instagram, a influenciadora digital teria ficado com ninguém menos que Neymar.

De acordo com a página, os dois trocaram beijos durante a festa de Rafaella Santos, irmã do jogador, neste fim de semana. Quem ficou surpreso com a notícia foi o ex-namorado da loira, João.

Ao ver o assunto circular na internet, o influenciador tratou de parar de seguir Neymar no Instagram. Além disso, João passou a curtir comentários no Twitter que falava sobre a situação.

Em um deles, um internauta postou: “João Guilherme simplesmente é uma máquina de viver. Homem já ‘ficou’ com Larissa Manoela, é ex da Jade Picon e ela ficou com Neymar. O cara é viciado em viver“. “João Guilherme, conta tua história pra Marília Mendonça, já agiliza um hit“, disse outro comentário, curtido pelo famoso.

Em meio a repercussão, João se pronunciou em sua página do Twitter. “Não vou dormir em posição fetal hoje. Eu juro que tá tudo bem, família. Vou aproveitar e virar cantor sertanejo“, disparou.

Jade quebrou o silêncio e se manifestou. Em desabafo publicado nos Stories do Instagram, a influencer lamentou profundamente o fato de sua vida pessoal ter se tornado assunto.

A famosa também aproveitou a ocasião para mandar uma indireta a João Guilherme, que vazou “sem querer” um print screen em que aparece supostamente tirando satisfações com ela sobre o suposto affair com o jogador.

“Hoje vai ser um dia muito especial para mim, eu vim viajar para fazer a nova campanha da minha marca e eu não queria deixar nenhum mal-entendido estragar esse meu dia de alguma maneira que eu não pudesse mostrar ele aqui para vocês”, iniciou.

“Eu não sou o tipo de pessoa que vocês veem entrando em polêmica, que vem aqui se retratar, vaza número, print de conversa. Se eu fosse esse tipo de pessoa, essa situação para mim seria a mais fácil de todas. Quer print? Toma, mas eu não sou porque prefiro preservar”, prosseguiu.