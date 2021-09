Jogador acreano estreia em time dos EUA neste sábado; Restaurante transmite ao vivo

O jogador acreano Matheus Cadorin, 21 anos, mais conhecido como Cadora, faz sua estreia no futebol americano na tarde deste sábado, 18, pelo time da Universidade de Faulkner, no Alabama, Estados Unidos. O jogo será entre os times Faulkner University e Pensacola, às 17h.

Amigos e familiares de Cadorin podem assistir a transmissão ao vivo e exclusiva do jogo no Recanto – Food&Beer, localizado na Estrada Dias Martins, próximo a U:verse. A entrada é gratuita e o restaurante exige a apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.

Bolsa de estudos

O atleta acreano ganhou uma bolsa de estudos na Faulkner University, no Alabama e embarcou no início de agosto para morar, estudar e jogar nos Estados Unidos. Matheus foi estudar Sports Science (Ciência do Esporte, em português) e jogar em uma das ligas mais competitivas, que revelou talentos no futebol e basquete, a National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA). O meia-atacante teve destaque em times como Galvez e Atlético Acreano.