Juliette assume romance com Rodolffo após o BBB 21

Durante uma entrevista de Juliette para a “Band FM”, uma ouvinte questionou se a campeã do “BBB 21” teve algo a mais com Rodolffo e se o sertanejo teria chance com ela.

“Ai meu Deus, esse povo não alisa não”, comentou a paraibana, rindo da pergunta. “Eu vejo muitos vídeos da gente, a gente tem muito fã clube e eu digo pra ele ‘ei, não assiste muito esses vídeos não que você vai acabar se apaixonando por mim’. Eu fico olhando e percebo como a gente era próximo e eu não tinha dimensão disso”, continuou Juliette. “Lá no programa a gente era mais amigos, só em dois momentos eu achei que ele tava me paquerando e eu fiquei muito sem graça”, disse a cantora, que foi interrompida pelas apresentadoras nesse momento. Na opinião delas, Rodolffo realmente dava em cima da ex-BBB. “Não não acho. Cês acham?”, questionou a ex-maquiadora, que explicou o envolvimento dos dois aqui fora. A gente ficou bem colega, a gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso. Perguntada se “a paquerada” envolvia beijo, Juliette riu e negou.