Juruá: Deputados realizam sessão solene nesta quinta em homenagem à Contribuição da Igreja Católica

A grande maioria dos deputados estaduais está no Juruá para participar de uma Sessão Solene em homenagem à Contribuição da Igreja Católica na região. A solenidade acontece às 10 horas no Teatro dos Náuas.

A sessão faz parte do calendário político que será cumprido oficialmente pelos parlamentares nesta quinta, sexta (1) e sábado (2), mas a maioria deles chegou bem antes para aproveitar a viagem e fazer contatos políticos e visita à população.

A solenidade é uma forma de homenagear a Diocese de Cruzeiro do Sul pelo serviço social e pastoral que vem sendo realizado ao longo dos anos. Na programação estão previstos apresentação de grupos de dança regionais, apresentações paroquiais e se encerra com workshop sobre Processos Legislativos e Técnica Vocal oferecidos pela Escola do Legislativo Acreano.

Na sexta-feira acontece a audiência pública que vai debater sobre a “Economia e Organização da Agricultura do Juruá”, fruto do requerimento da Mesa Diretora da Aleac e no sábado (2), outra audiência ocorre para discutir a “Interligação Cruzeiro do Sul/Pucallpa”. Este segundo encontro foi proposto pelo deputado estadual Roberto Duarte (MDB).