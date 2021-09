Lady Gaga divulga Pabllo Vittar e cantora brinca: “Vitória tem sabor de mel”

Pabllo Vittar está só felicidade após ser divulgada por ninguém menos do que Lady Gaga. A cantora estadunidense marcou a brasileira em um Stories e comemorou a participação de Pabllo em seu próximo álbum.

Lady Gaga está lançando uma nova versão do álbum “Chromatica” com versões das músicas em parceria com outros artistas. Entre os remixes está uma parceria com Pabllo Vittar, a cantora brasileira gravou uma versão de “Fun Tonight”. Já vazou um trecho da música e foi possível perceber que Pabllo cantou a faixa no ritmo de arrocha.

No Stories, Lady Gaga compartilhou uma publicação que divulgava a parceria com Pabllo e marcou a voz de “Amor de Que”. Pabllo comemorou o post nas redes sociais. “A Gaga me marcando nos stories vai se fud*r”, escreveu no Twitter. “A minha vitoria hoje tem sabor de mel”, brincou em seguida.