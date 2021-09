Lembra dele? Esquecido por muitos, Latino reaparece e faz paródia a favor de atos pró-Bolsonaro

O cantor Latino estava esquecido pelo público, sem sucesso no momento e nenhuma canção “chiclete”, como “Festa no Apê”. O artista não está sendo citado em nenhuma reportagem, nem mostrando engajamento nas redes sociais.

Agora, ele voltou a ser mencionado e lembrado pelo público após a publicação de um vídeo em que ele faz uma versão no formato de uma paródia de “Me Leva”, um dos maiores sucessos de sua carreira e que o lançou no mercado fonográfico brasileiro.

A música de Latino sofreu uma mudança para fazer apoio ao movimento pró-Bolsonaro, que está marcado para acontecer no próximo dia 7 de setembro, Dia da Independência. Diversas manifestações são esperadas em Brasília, na capital do país. Famosos estão se mostrando contra e a favor do ato público.

Latino fez a gravação do vídeo e nele está vestido de verde e amarelo, com uma camiseta da seleção brasileira de futebol. Inclusive, essa vestimenta se tornou um dos símbolos de campanha pró-Bolsonaro. Nas filmagens, ele está tocando violão e cantando. Além do cantor, também estão destacados no vídeo uma animação com uma bandeira do Brasil flamejando, bem como a frase “É Hoje” com um coração nas cores verde e amarelo.