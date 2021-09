Leo Picon se afasta da web após chamar criança de traficante

Leo Picon foi ao Instagram nesta quinta-feira (02/09) para comunicar aos seguidores que vai se afastar das redes sociais. A decisão foi tomada após uma enxurrada de críticas recebidas pelo influenciador, depois que ele compartilhou um vídeo no qual chamava uma criança de traficante.

O ex-De Férias com o Ex disse que segue com a consciência tranquila, mesmo após os erros.

“Não tenho como negar a responsabilidade que carrego nesse caminho de representar, ser líder e exemplo para pessoas tão especiais, e sou eu quem mais me cobra por isso porque sei bem o quanto essas pessoas são especiais. A verdade é que estou decepcionado comigo mesmo”, disse Picon.

Ontem, Picon tentou explicar a situação e só piorou as coisas. Antes das desculpas pelo erro cometido, o comunicado divulgado por Leo traz críticas à cultura do cancelamento nas redes sociais:

“Transforma em santos todos que vêm a mim apontar os dedos, validando tudo aquilo que as mentiras, ataques e repressões sempre disseram”.