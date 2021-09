Live show em comemoração ao aniversário de Cruzeiro do Sul é realizada nesta terça

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer realiza a Live Show: Cruzeiro do Sul 117 Anos, nesta terça-feira, 28, às 19h, no Centro Cultural do Juruá. A live conta com a apresentação de artistas como DJ Alemão, Frank Lopes, Vanete Lima e Elian Máximo. Além da oportunidade de ouvir um pouco da história do município com o historiador Narcélio Generoso, que atualmente coordena o Centro Cultural do Juruá.

“O Centro Cultural do Juruá foi escolhido por se tratar de um local altamente histórico e cultural, além de ser um local que tem contribuído muito para a formação da identidade cultural do nosso povo e por ser no centro da cidade e que pode ser evitado aglomerações, pois ainda estamos em um momento de pandemia que estamos lutando muito para vencer”, explica o secretário municipal de cultura, esporte e lazer de Cruzeiro do Sul, ‎Aldemir Maciel.

Além das apresentações musicais, será apresentado oficialmente ao público o Rei e Rainha do Festival de Farinha 2021, que acontece anualmente, mas que este ano não pôde ser realizado em decorrência da pandemia de Covid-19. O Rei Jardesson Cauassa e a Rainha Louise Oliveira foram escolhidos em um evento na última sexta-feira, 24, no Teatro dos Náuas.

A live show será transmitida no Centro Cultural do Juruá mas também haverá transmissão pelo YouTube e pelas Redes Sociais da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, pois a recomendação é para que a população assista de casa, mas para quem estiver no Centro Cultural, é necessário seguir as recomendações de uso de máscara e distanciamento social.

“Essa live vem fechar uma programação que começou desde o primeiro dia de setembro e que se estende até o dia 30 de setembro. Foram muitas ações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul em todas as áreas e hoje, com muita alegria e vontade de dar os parabéns a cidade de Cruzeiro do Sul, nós realizamos essa live show”, diz o secretário.