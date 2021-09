Lotofácil da Independência: aumente as chances de ganhar R$ 150 milhões

A loteria é conhecida por ser a mais fácil de jogar e também de ganhar. Para fazer uma aposta simples na Lotofácil, basta selecionar entre 15 e 18 dezenas dentre 25 disponíveis. A probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 3,2 milhões, aproximadamente 15 vezes maior que a Mega-Sena.

Para aumentar as chances de ganhar os R$ 150 milhões da Lotofácil da Independência, uma das opções é investir em bolões criados por especialistas. No Mega Loterias, site especializado em apostas lotéricas, é possível investir em bolões que aumentam em até 24.000 vezes as chances de ganhar na loteria especial. Isso mesmo: vinte e quatro mil vezes.

Parece até mágica, mas não é. Os bolões do Mega Loterias são criados por especialistas no mercado lotérico e utilizam estratégias que aumentam estatisticamente as chances de ganhar. Conheça algumas delas:

Desdobramento

Um desdobramento acontece quando se aumenta o número de dezenas jogadas, produzindo novas combinações. Na Lotofácil é possível jogar de 15 a 20 dezenas em uma mesma aposta. A aposta mínima (simples) é a de 15 dezenas, que gera apenas uma combinação. No entanto, a cada novo número escolhido mais combinações de 15 números são produzidas e é isso o que aumenta exponencialmente as chances de vencer.

