Luciano Hang admite pela primeira vez que pode concorrer nas eleições de 2022

Proprietário da Havan, Luciano Hang afirmou ao portal “Glamurama”, do UOL, que avalia disputar as eleições de 2022 como candidato a senador por Santa Catarina. Esta foi a primeira vez que o empresário admitiu publicamente a possibilidade.

“Estou pensando no assunto. Tenho até os primeiros meses do ano de 2022. O presidente (Jair Bolsonaro) me pediu. Agora, tenho que escutar minha família, principalmente o povo catarinense”, disse.

Hang já havia sido instigado anteriormente por Bolsonaro para participar de disputas eleitorais, mas sempre recusou. O proprietário da Havan também foi questionado pelo portal se aceitaria ser candidato a vice-presidente.

“Nunca pensei nisso, nem em ser senador. Sou um empreendedor, gostaria de tocar minha empresa, mas senti que, se os brasileiros não fizerem nada, vamos viver nas mãos dos políticos profissionais que nunca tocaram nada na vida. Nunca assinaram uma carteira de trabalho, nunca viram a burocracia estatal”.