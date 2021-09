Luisa Mell chora e diz que pensa em morrer após cirurgia plástica sem consentimento

Alerta gatilho! A apresentadora e ativista da causa animal, Luisa Mell, fez um forte desabafo nas redes sociais na tarde dessa segunda-feira (27), a respeito de uma cirurgia plástica de lipoaspiração feita sem o seu consentimento e autorizada na época, pelo seu ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky.

A protetora dos animais contou através de uma live em seu perfil no Instagram que já não consegue mais ir à praia como antigamente e usar as roupas de seu armário. Em outro trecho do depoimento comovente, Luisa Mell relata que precisou ser hospitalizada por conta de uma reação alérgica que teve com marcas no pescoço por causa do médico.

“Nunca mais vou poder usar o meu armário, as minhas roupas porque ele achou que eu tinha muita gordura baseado em um contexto estético sei lá de quem, isso não é justo isso sério”, disse a apresentadora aos prantos. “Fora que ele queimou meu pescoço aqui depois vou mostrar para vocês deixou marcas”.



Luisa Mell seguiu o desabafo pedindo desculpas por fazer o relato, mas declarou que sentia a necessidade de expor o ocorrido e falou que sente vontade até mesmo “de morrer”: “Eu só penso em morrer nos últimos tempos, Deus me livre! mas eu tenho meus filhos, eu tenho meus bichos, eu não quero viver assim e esse post justamente é para que ninguém passe por isso”, afirmou.

Luisa Mell finalizou o desabafo relatando que estava muito nervosa mas que queria falar sobre o ocorrido. Na última sexta-feira (24), a apresentadora falou sobre o incidente. Através de um post em seu perfil no Instagram, Luisa Mell declarou estar “reparando os erros” depois de realizar novo procedimento cirúrgico:

“Esse post é para agradecer as inúmeras mensagens de carinho de vocês e para agradecer ao hospital Albert Einstein por, agora, ter comida vegana de qualidade!”, escreveu a protetora dos animais agradecendo tambéms aos amigos, familiares e fãs.

“Há alguns anos, quando machuquei meu pé, passei fome. Não tinham menu vegano. Escrevi uma carta para o presidente e hoje o hospital tem várias opções! Fiquei emocionada quando a nutricionista me falou que além de mim, tinham mais 3 veganos internados”, comemorou a ativista.

“Quase todas as enfermeiras que cuidaram de mim são vegetarianas ou veganas. Aliás, obrigada a todos os profissionais pelo carinho. Às vezes, fico cansada de tanto lutar, mas quando vejo mudanças assim, meu coração se enche de gratidão”, finalizou Luisa Mell em post no Instagram.