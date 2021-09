Luísa Mell diz que chora ao se ver no espelho: “Lutando para sobreviver ao horror que me fizeram”

“Sempre tive facilidade em perdoar. Até esqueço o que me fizeram. Achava uma qualidade. Mas este ano não. Como perdoar se a dor ainda é viva? Tive o ano mais triste da minha vida. Ainda estou lutando para sobreviver ao horror que me fizeram. Como vou conseguir perdoar se ainda dói tanto? Se ainda choro quando me olho? Destruíram meu amor próprio porque eles acharam que eu podia ficar melhor”, começou.