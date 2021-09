Luma de Oliveira lembra crise de choro e cheiro forte no 11 de Setembro

Onde você estava em 11 de setembro de 2001? Luma de Oliveira desembarcou por volta das sete da manhã daquele dia em Nova York com Eike Batista, seu então marido, poucas horas antes do atentado terrorista às Torres Gêmeas, que hoje completa 20 anos. Detalhes daquela terça-feira ensolarada ficaram marcados na memória da modelo, à época com 36 anos.

Após um voo cansativo pela American Airlines — coincidentemente, a mesma companhia cujo avião se chocou à primeira torre —, em que não conseguiu pregar os olhos, Luma chegou ao apartamento que possuía na ilha de Manhattan.

