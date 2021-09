Mamma Bruschetta afirma que Gugu namorou famoso ator

Em meio à batalha judicial entre a família de Gugu Liberato e a viúva Rose Miriam Di Matteo, a vida do apresentador teve mais um detalhe exposto. Em entrevista ao podcast Supersonico, Mamma Bruschetta afirmou que o comunicador viveu um romance com o ator Marcelo Augusto, ex-Turma do Didi.

A integrante do “Melhor da Tarde”, programa apresentado por Cátia Fonseca na Band, disse que Gugu Liberato foi um homem discreto quanto a sua vida pessoal, e ressaltou que o mesmo não se limitava a viver relacionamentos ao longo dos 60 anos de vida. Segundo a apresentadora, ela soube e acompanhou de perto a vida do famoso que faleceu em novembro de 2019.

“O problema é que ele não queria que fosse tão exposto, ele tinha esses relacionamentos, fotos com o Marcelo Augusto, ele sempre foi muito discreto”, contou a ex-Fofocalizando, que também relembrou a dificuldade de Gugu em assumir sua sexualidade publicamente no auge da carreira na TV.

“Ele não teve oportunidade de se assumir, primeiro porque ele não quis e apresentava um programa de família, era tudo resguardado. Então, você tinha que fingir, era obrigatório”, explicou Mamma Bruschetta. Gugu comandou programas como o “Domingo Legal”, “Viva a Noite” e “Programa do Gugu”.

A vida de Gugu Liberato e Rose Miriam Di Matteo também virou assunto na entrevista. Segundo Mamma, a médica atuou como “barriga de aluguel e cuidadora dos próprios filhos”. Ela também relembrou capas de revistas e jornais estreladas pelo comunicador e sua família ao longo da carreira de sucesso.

“Ela funcionou como barriga de aluguel e também como cuidadora dos filhos. Ela não foi esposa dele, mas eles tinham uma união estável. Ele nunca dormiu com ela, ele nunca introduziu nada nela”, garantiu Bruschetta. Apesar de não ter assumido um romance com Marcelo Augusto, Gugu já surgiu em cliques ao lado do famoso.

Em abril de 2020, Marcelo Augusto, que foi apadrinhado por Gugu Liberato e se tornou um sucesso nos anos 90, homenageou o amigo na semana do aniversário em que completaria 61 anos. Na ocasião, ele relembrou um clique dos dois e fez um breve desabafo. “Transbordando saudades”, disse o ator.

Gugu morreu aos 60 anos, em sua casa localizada em Orlando, nos Estados Unidos, após sofrer uma queda de uma altura de quatro metros e bater a cabeça. Ele teria subido ao sótão para verificar o ar-condicionado e pisou em uma área feita de gesso. O apresentador deixou três filhos, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia.