Manicure descobre que namorado a traiu com Jojo Todynho, arma barraco e expõe prints: “Otária”

Um dia depois da funkeira Jojo Todynho revelar que estava namorando o empresário Márcio Felipe, a manicure Iza Branquinho publicou uma série de Stories no Instagram no qual assegura que também estaria em um relacionamento com ele, e teria sido traída.

“Há aproximadamente um mês e meio comecei um relacionamento com uma pessoa, e hoje acordei com a notícia (em sites de fofoca) que ele também estava namorando uma pessoa famosa e desde então meu celular não para”, escreveu a jovem, neste sábado (4/9).

Além de explicar a situação, Iza postou diversos prints de conversas no WhatsApp com Felipe, nos quais cobra uma posição sobre o que havia acabado de descobrir. “Eu igual uma otária sem saber de nada”, desabafou. Ao confrontá-lo, ouviu, como resposta: “Segue sua vida em paz”.

“Tudo por fama”, retrucou a manicure. Segundo ela, Márcio havia dormido na sua casa e comido da sua marmita um dia antes de Jojo revelar o romance.

Jojo Todynho postou Stories indo malhar e não se pronunciou sobre o caso. Márcio, por sua vez, publicou vídeos com a funkeira, e também ignorou as acusações.