Marcelo Bimbi participa de festividades do aniversário de Sena, visita abrigo infantil municipal e faz doação de cachê; saiba tudo!

O modelo acreano Marcelo Bimbi é uma das atrações das festividades do aniversário de 117 anos do município de Sena Madureira neste final de semana. Marcelo é presença vip no evento Sena Fest que acontece no Clube da AABB nos dias 25 e 26 de setembro.

Com raízes familiares na ‘Princesinha do Yaco’, o modelo acreano conversou com o ContilNet, e revelou para este colunista outros detalhes de sua agenda no município.

Marcelo chega em Sena Madureira na manhã de sábado (25), no dia que o município festa seus 117 anos. O modelo visita ao abrigo infantil municipal na companhia da coordenadora Chaena Vilaça. O modelo pretende conhecer o espaço onde deverá destinar doações.

De acordo com Bimbi, o projeto do ‘Futebol Solidário’ com vários artistas não foi possível realizar no município este ano. O projeto arrecada toneladas de alimentos que são destinadas as famílias carentes. Marcelo contou com exclusividade para o ContilNet que doará seu cachê para o abrigo das crianças: “Eu vou reverter meu cachê em alimentos, em cestas básicas e vou ajudar o abrigo das crianças no município. ”

No domingo, Marcelo continua sua agenda no Acre, o modelo acreano tem programação extensa em Cruzeiro do Sul. Bimbi participa de uma cavalgada no município no domingo (26) e terça-feira (28) realiza o projeto “Futebol Solidário’.