Xico Santos, marido de Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, mostrou pela primeira vez Elis e Maria, as filhas gêmeas do casal, que nasceram no último dia 3.

“Nossa família nasceu!! Dia 03/09/2021 às 16:45. Primeiro nossa Maria, 44cm e 2.100kg. Dois minutos depois veio nossa Elis com 44cm e 1.835kg. Maria desde então já ficou com a gente no quarto e embalando nossas noites em claro rs”, postou Xico em seu Instagram, nessa quinta-feira (9/9).

