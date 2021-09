Marília Mendonça surge de chifres para promover novo single

Marília Mendonça resolveu usar um par de chifres para promover o single Todo mundo menos você, que gravou com Henrique Casttro. Nesta quarta-feira (29/9), a sertaneja e o cantor pegaram os fãs de surpresa ao publicar um registro onde Marília interpreta uma mulher que está sendo traída pelo amado.

Henrique contou a história em post no Instagram.”Tati é uma moça que só pensa em agradar o seu amado Armando Shifre. Tati pensa nele 24 horas por dia. Armando pensa em 24. Tati acredita que todos têm inveja do ótimo homem que encontrou e por isso afastou todos os amigos infelizes dizendo: isso é coisa que colocam na cabeça. Armando está confortável pois sabe que sua amada Tati jamais desconfiaria de sua índole. Todo mundo vê, Armando Shifre. Menos você, inocente, Tati. Mas essa história ainda não acabou”. No curta, a trilha sonora é Todo Mundo Menos Você, faixa do repertório de As Patroas.