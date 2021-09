Menino surpreende mãe ao contar que foi atropelado em vida passada

Uma mãe ficou assustada depois de ter uma conversa arrepiante com o filho sobre sua vida passada. Anna Banana, do Texas, Estados Unidos, estava sentada no carro com seu filho quando ele começou a falar sobre ser reencarnado. Chocada, ela pegou o celular para gravar o momento. Mais tarde, ela compartilhou o vídeo em sua conta no TikTok e, claro, o depoimento do pequeno viralizou na rede social.

Em uma leganda na tela, Anna explica: “Meu filho falou por 10 minutos sobre como ele foi atropelado por um carro quando era bebê, antes de ser meu bebê”. No vídeo, o garotinho, que está no banco de trás do carro, lembrou sobre quando era um bebê em outra vida. Anna, então, pergunta ao filho: “Você era um bebê de novo?”, e ele responde: “Mm-hmm, e eu fiz isso de novo”. “Então você foi atropelado em uma vida passada?”, ela tenta entender antes de olhar para a câmera. “Ainda não estou bem”, acrescentou ela no final.

A postagem foi vista mais de 2,2 milhões de vezes e atraiu mais de 338 mil curtidas e 7,6 mil comentários de pais que compartilharam histórias semelhantes. “Meu filho me disse que se lembrava de me ver do céu. Ele tinha 4 anos. Ele também me disse que tem uma irmã e um irmão no céu. Tive dois abortos espontâneos”, escreveu uma pessoa. “Meu filho do meio costumava me dizer que vinha de um planeta vermelho chamado Marte. Que viviam no subsolo. Ele tinha cerca de 2 anos e não fazia ideia do que era Marte”, admitiu outra. “Nós nos mudamos para a Flórida quando meu filho tinha dois anos e ele perguntava se íamos ver seus outros pais e que ele era casado e sentia falta dos dois filhos”, disse mais uma. “Meu filho me disse várias vezes que me ‘escolheu como sua mãe antes de entrar no túnel de luz'”, completou uma quarta.