Meteu essa? Tom Brady, marido de Gisele, mostra desenvoltura com o português

Além de ser dono de cinco anéis de campeão do Super Bowl, ser considerado um dos melhores de sua posição no futebol americano e ter construído uma linda família com sua esposa, a top model brasileira Gisele Bündchen, Tom Brady também se mostrou um verdadeiro poliglota.

Em um vídeo descontraído com o amigo e velho companheiro Rob Gronkowski, ambos responderam às perguntas mais feitas pelos fãs via Google. E uma delas é sobre se Tom falava português.

“Sim, eu falo português. Eu falo português é mais casa. E você? Fala português?”, perguntou Brady para Gronkowski, que não demonstrou a mesma desenvoltura. “Ah, muito bom. Te amo muito, meu amor, Gisele”. Tom ainda corrigiu Rob quando ele soltou um “muy bien”. “Isso é espanhol”, disse Brady, já em inglês.

Confira a conversa abaixo (aos 2min50s):