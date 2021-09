Monica Iozzi expõe sofrimento e assume que apanhou de namorado: “Sentou a mão na minha cara”

Longe das telinhas há algum tempo, Monica Iozzi voltou a dar o que falar nos últimos dias. Isso porque, ao participar do podcast ‘Prazer, Renata’, comandado por Renata Ceribelli no Globoplay, a famosa relembrou a vez em que apanhou de um ex-namorado.

A princípio, a atriz explica que era jovem na época que se envolveu com o rapaz. Sendo assim, nunca tinha vivido um relacionamento abusivo na pele, e demorou a evidenciar os sinais de que estava se submetendo a uma situação desesperadora.

“Eu era muito jovenzinha, um relacionamento dos meus primeiros namoros. Cobria todos os capítulos da cartilha de um relacionamento abusivo. Da pessoa te afastar dos seus amigos, questionar a roupa que você usa, te agredir verbalmente, te chantagear, dizer que você não vai conseguir ninguém melhor do que ele e tentar te diminuir. A pessoa quer que você se sinta pior que você é pra você se sentir dependente dela”, contou Monica Iozzi.

Em seguida, a atriz explica que só conseguiu cair na real após o ato da agressão vinda do rapaz. “É um sequestro psicológico, eu me sentia sequestrada por aquela relação. Só fui começar a pensar em cair fora e pedir ajuda, quando fui agredida fisicamente. Até a agressão, eu achava aquilo uma prova de amor. Ela me ama muito, ele me protege muito. Ele perdeu um pouco a cabeça”, disse.

“Eu só comecei a me ligar quando ele realmente sentou a mão na minha cara. Ali eu percebi que o buraco era mais embaixo, e eu acho que é isso que muitas mulheres sofrem, principalmente quando você é jovem, ou então quando você tem filhos com essa pessoa, ou então quando você tem uma dependência financeira”, desabafou Monica Iozzi.

