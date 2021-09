Morre pai da influenciadora digital Virgínia Fonseca

O pai da influenciadora digital Virgínia Fonseca, Mario Serrão, faleceu aos 72 anos na tarde desse domingo (19). A informação foi confirmada pela própria esposa do cantor sertanejo Zé Felipe através de stories em seu perfil oficial no Instagram.

O empresário português estava internado há mais de um mês em decorrência de uma grave pneumonia. Ele chegou a receber alta, mas na última semana a blogueira informou que o pai voltou a ser hospitalizado e que as notícias não eram boas, mas que não daria maiores detalhes sobre o estado de saúde do pai naquele momento.

Na tarde desse domingo (19), a blogueira confirmou o falecimento do pai: “É com muito pesar e dor que venho comunicar a vocês o falecimento do meu pai”, começou dizendo a influencer. “Vou amá-lo para sempre e sei que ele estará presente em meu coração para sempre. Que ele descanse em paz e que Deus o tenha”. finalizou a blogueira em comunicado.

No sábado passado (11), a mulher do sertanejo explicou sobre o agravamento no quadro de saúde de seu pai. Virgínia Fonseca comentou através de stories em seu perfil no Instagram que ele já estava se recusando a comer e que já não queria procurar ajuda médica há um tempo.

Mas ao perceber que ele estava quente resolveu medir sua temperatura. “Na hora que eu medi a temperatura dele, tava 38,5ºC“, contou. Ela decidiu levá-lo contra a vontade até o hospital, contou a blogueira nos stories na semana passada. Nas redes sociais, fãs da influencer desejaram forças:

“O pai da Virgínia morreu e eu tô mt mal por ela véi, a bichinha tava tão feliz esses dias com as conquistas dela e perder logo o pai dela mano”, lamentou um internauta. “O pai da virginia faleceu, que coisa mais triste.. ele era um fofinho, que Deus o receba de braços abertos”, escreveu outro.

“Eu acho q Deus faz tudo tão certo, pai da Virgínia tava sofrendo tanto, e Deus esperou ela se casar, formar uma família, ter a neném pra levar o pai dela no momento q ela estivesse mais forte e tivesse motivos pra continuar”, refletiu outro internauta em seu perfil no Twitter.

Virgínia Fonseca publicou uma homenagem ao pai Mario Ferrão em suas redes sociais: “Eu vou te amar pra sempre pai! Pra sempre! Descanse em paz, eu sei que vc está ao lado de Deus olhando por nós obrigada por tudo que fez por mim, vc vai estar presente pra sempre em meu coração!”, começou dizendo.

“Minha ficha ainda não caiu que nunca mais irei conversar com vc, nunca mais irei brincar c vc, nunca mais irei te beijar, te abraçar e ir correndo te contar tudo de maravilhoso que vem acontecendo na minha vida, mas eu sei que vc está aí de cima cuidando de tudo, obrigada pelos nossos 22 anos juntos”, finalizou a influencer em seu perfil no Instagram.