Morre querida atriz após complicações da diabetes e público se despede: ‘Que ela vá em paz’

Os admiradores de uma querida atriz norte-americana receberam com tristeza a notícia de seu falecimento. Patty Perez, que ficou conhecida como Deusa Patty nos filmes, teve morte confirmada na última sexta-feira (17/09).

As informações do falecimento de Perez foram divulgadas na manhã desta terça-feira (21/09) por meio do portal de notícias TMZ. A família da artista, que se tornou famosa, entre outros trabalhos, por seu papel nos filmes Jackass, confirmou a morte.

Patty faleceu em decorrência de complicações da diabetes, enfermidade que estava enfrentando desde o seu nascimento. A artista faleceu na cidade de Reno, nos Estados Unidos, aos 57 anos.

Parentes de Patty deram início a uma campanha de arrecadação para angariar fundos para cobrir os custos de seu funeral. A família da atriz pediu uma quantia de US$ 6 mil e recebeu, até o momento, US$ 2,5 mil.