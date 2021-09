Municípios do Alto Acre devem vir fortes para disputar vagas na Aleac em 2022

Fronteira forte

No Alto Acre, as cidades que fazem parte da região já estão trabalhando forte para garantir seus representantes na Aleac a partir de 2023. Para a Câmara Federal, o movimento ainda é fraco.

Lista

Por enquanto, a lista conta com os nomes de Tadeu Hassem, Leila Galvão, Joelso Pontes e Zemar, em Brasileia; Daniel Dorzila, vereador Rubens, Everton Soares, Chiquinho Chaves, Rodrigo Zé Baxim, Torres, e o vereador Messias Lopes, em Epitaciolândia; Manoel Moraes, Carlos Venicius e Antônio Pedro, em Xapuri; e em Assis Brasil: vereador Wendel, Zé do Posto e Pilique.

Pode surpreender

Se a lista conta com medalhões como a ex-deputada Leila Galvão, a novidade pode surgir entre os debutantes: Tadeu Hassem. O nome é o escolhido da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), para ser o representante do município no parlamento estadual.

Vai entrar

Dona de um capital político de dar inveja, a família Hassem, que tem como principal expoente a prefeita de Brasileia, deve eleger um deputado estadual no ano que vem. O irmão da prefeita e secretário de Finanças de Brasileia, Tadeu Hassem, confirmou à coluna que vem para a disputa de uma vaga na Aleac. Com o apoio da família vai ser difícil deixar essa vaga escapar.

Cautela

Apesar de confirmada a pré-candidatura, Tadeu ainda estuda por que sigla vai concorrer. “Terei cautela na escolha do partido, tive vários convites, de diversos partidos, mas a decisão será mais à frente”, disse.

Órfão

Segundo Hassem, que também é contador efetivo no município de Brasiléia, a sua candidatura é oriunda do trabalho da prefeita Fernanda. “Nossa base é Brasileia, que está órfão de representante a nível estadual. Daí nasceu a necessidade de termos essa representação regional”, disse à coluna.

Sem união

Se do lado do governador Gladson Cameli (PP), ainda existia uma ponta de esperança de fazer o senador Sérgio Petecão (PSD) desistir da candidatura ao Governo para apoiá-lo à reeleição, do lado do senador não há a menor chance disso acontecer. “Eu não vou voltar atrás”, cravou.

Pacotão

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), apresentou hoje um pacotão de obras a empresários da Capital. “Apresentamos um conjunto de obras estruturantes que iremos lançar nos próximos dias. Eles ficaram animados porque com esses investimentos esse segmento vai voltar a gerar emprego e renda na nossa Rio Branco”, disse o prefeito. Os investimentos serão na construção de elevados, mercados, edifício-garagem e creches. Será que a proposta de transformar Rio Branco na cidade mais bonita da Região Norte vai sair do papel?

TBT

No já tradicional TBT, o ex-senador Jorge Viana (PT) lembrou mais uma vez dos seus tempos de Governo. Hoje, o petista postou uma foto do dia de sua posse como governador do Acre e deixou um recado: “Boa política não se faz com intolerância e ódio. Quem ama, cuida! Tenho esperança de dias melhores para todos”.

Aplaudido

O ex-governador Tião Viana (PT) agradeceu em uma postagem nas redes sociais, nesta quinta, à Câmara de Vereadores de Rio Branco pela Moção de Aplauso que recebeu da Casa no último dia 2 de setembro. O requerimento partiu do vereador Francisco Piaba (DEM), que concedeu a honraria ao ex-governador por “ter sido uma das maiores referências no Estado do Acre no tratamento à Covid-19”.

Capoeira

O vereador de Rio Branco, Fábio Araújo (PDT), solicitou hoje, na Câmara, a revitalização da Praça da Capoeira. A indicação é para que o espaço, que foi atingido por um incêndio e que fica em um dos lugares mais frequentados da Capital, o Parque da Maternidade, seja reviralizado e devolvido em condições de uso para a comunidade.