Na fronteira: ocupantes de caminhão que teve cabine esmagada por trator são resgatados; VÍDEOS

As vítimas que estavam presas nas ferragens da boleia de um caminhão prancha, foram resgatados após quase duas horas de agonia. O resgate aconteceu por volta das 22h20 da noite desta quinta-feira, dia 2 de setembro, no quilometro 5 da BR 317 (Estrada do Pacífico), sentido Assis Brasil/Brasiléia, por volta das 20h10.

Como havia sido noticiado anteriormente, a tragédia poderia ter sido pior após o caminhão que transportava uma grande máquina carregadeira, quase passou por cima da boleia onde estava o motorista, conhecido para ‘Raimundo Praticante’ registrou uma fratura exposta na perna direita e o carona, identificado apenas pelo apelido de ‘Tracajá’, que sofreu escoriações e luxação coxofemoral.

Por um milagre, os dois foram socorridos com vida, sendo registrado mais algumas ferimentos pelo corpo. Ambos foram resgatados para o hospital local de Assis Brasil, onde receberam os primeiros socorros.

Ambos poderão ser transferidos para o hospital regional em Brasiléia, ou para a Capital, dependendo dos ferimentos. Segundo foi informado, além do trabalho dos socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e suporte da Polícia Militar local, moradores local também se empenharam em ajudar as vítimas de alguma forma.

O motivo que levou ao acidente, ainda está sendo levantado, mas, hipóteses falam do rompimento dos cabos que seguravam a máquina, após uma freada brusca ao tentarem desviar de buracos na estrada, além do peso excedido no caminhão.

As autoridades policiais locais estão levantando informações sobre o acidente.

