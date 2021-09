Nego do Borel: suposto estupro ganha repercussão internacional

O suposto estupro que Nego do Borel teria cometido contra Dayane Mello em A Fazenda 13 ganhou repercussão internacional. Alguns jornais italianos noticiaram o episódio de assédio que a modelo teria sofrido. Dayane é conhecida na Itália após ter sido finalista do Gran Fratello VIP, uma versão do Big Brother, com a presença de pessoas famosas.

O jornal Il Mattino publicou reportagem relatando o que teria ocorrido e ainda salientou que Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, amigas de Dayane desde o GF VIP, cobraram atitudes punitivas da Record TV quanto a Nego do Borel. O veículo jornalístico já havia publicado outras duas matérias sobre um possível assédio de Nego contra Dayane após a primeira festa da Fazenda.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!