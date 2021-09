Neo e Trinity estão de volta no primeiro trailer de Matrix 4. Veja

Lançado em 1999, a franquia Matrix ganhou duas sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, em 2003. Ao todo, a saga faturou cerca de US$1,6 bilhão nas bilheterias mundiais.

A Warner Bros lançou o teaser do filme Matrix: Resurrections, já aquecendo para a estreia do primeiro trailer oficial do longa.

Através do link whatisthematrix, o teaser é disponibilizado como uma experiência personalizada (em tempo real) para o tempo e localização geográfica de cada usuário.