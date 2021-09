Ney Matogrosso revela que nude era sua, mas tinha outro destino; saiba qual

Veja bem, meu bem… Era um domingo tranquilo na web até o cantor Ney Matogrosso publicar uma nude em seu perfil oficial no Instagram, que conta com quase 900 mil seguidores.

Sim, a postagem foi feita no último domingo (29), ficou alguns minutos no ar, e viralizou nas redes sociais. Mas nada de silêncio sobre o caso. Em entrevista à “Veja”, Ney Matogrosso explicou que a conta não foi invadida e que a nude era realmente do cantor.

Segundo Ney, a intenção era mandar para um amigo. “Queria mandar por WhatsApp, mas apertei o botão errado e publiquei por engano”, disse Ney Matogrosso.