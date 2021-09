Nora mostra momento entre Glória Menezes e Tarcisinho: “Amor de filho”

“Admiro a forma como o Tarcisinho trata a Glória. Acho doce, gentil, empático, educado, respeitoso e muito amoroso! Ele sabe ouvir e sabe se posicionar. Hoje, cabe a ele um papel difícil. O papel de fazer sua mãe reaprender a viver sem a presença física do pai. E ele faz isso com muita calma e paciência, mas principalmente, com muita conversa e muito AMOR. Salienta o quão felizes eles foram, e reafirma docemente a dureza da finitude. Ela ouve com atenção. A troca entre os dois é linda de se ver”, continuou Mocita.

“Para o público, ela é a grande Glória Menezes. Pra ele, é muito mais do que isso. Ela é a mãe. E não há amor maior do que esse. Te amo demais @tarcisio.magalhaes.7 – por seres (também) um filho zeloso”, completou.

Glória e Tarcísio passaram boa parte da pandemia isolados em uma fazenda no interior de São Paulo. Após a morte do ator, ela voltou a morar no Rio de Janeiro.